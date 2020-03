VIDEO VIRAL: Se queda sin pareja de baile y baila con una silla

Todos recordamos nuestras épocas en la escuela, donde es tradición que al terminar el ciclo se hagan bailes de graduación, donde los alumnos interpretan increíbles coreografías en compañía de sus parejas.

Aunque para unos este es uno de los momentos más emotivos de su niñez y adolescencia, no siempre es un cuento de hadas, pues uno de los momentos más difíciles de estos bailes es conseguir pareja.

Ahora te presentaremos la triste historia viral de un chico que corrió con la mala suerte de no conseguir pareja para su baile de graduación, pero sus ganas de participar eran demasiado grandes y no se quedó sentado en una silla.

Baila con una silla al quedarse sin pareja

En este nuevo video viral te llevamos hasta el lejano país de Filipinas, donde un joven llamado Lars Entino se preparaba para concluir la preparatoria y por supuesto también para el baile de graduación por lo que su emoción no podía contenerse.

Durante los ensayos del baile de graduación Lars lamentablemente se quedó sin pareja, pero esto no lo detuvo, pues estaba determinado a ser el mejor bailarín de toda la escuela en el evento de graduación.

Sin pensarlo dos veces y para no quedarse atrás, Lars decidió que aunque no tuviera pareja improvisaría para poder ensayar, por lo que no se quedó quiero y se levantó de su silla… para convertirla en su pareja.

La pareja de baile más inusual de la escuela

En este video viral (cortesía: viralpress) podemos ver a Lars ensayando para el baile de graduación, teniendo como pareja de baile a una silla, causando furor en redes sociales, donde ya ha conseguido múltiples visitas.

Hasta el momento no se sabe si Lars conseguirá pareja para el gran día del baile de graduación, pero de lo que si podemos estar seguros es que en caso de no conseguir siempre podrá recurrir a su fiel silla para brillar en la pista.