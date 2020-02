VIDEO VIRAL: Se queda ciega por tatuarse los ojos ¡y no se arrepiente!

VIDEO VIRAL: ¿Estas con tu esposa o si te puedo mandar mensaje? ¡jajaja!

Mas que un simple dibujo en la piel, el tatuaje a trascendido en el mundo del arte, la piel paso a ser un gran lienzo en donde artistas proyectan su trabajo haciendo "pequeños" murales en los templos de las personas. El día de hoy les vamos a contar sobre la obsesión de una mujer por los tatuajes, su amor por este arte fue tan extremo que decidió tatuarse los ojos, para su mala suerte quedó ciega, aquí te dejamos el video viral.

Modelo se tatúa los ojos y queda ciega

En entrevista para un medio de comunicación, la mujer adicta a los tatuajes contó la enorme y brutal experiencia de lo que sintio al tatuarse los ojos: “Ni siquiera puedo comenzar a describirte cómo era la sensación, lo mejor que puedo darte es que una vez que el globo ocular fue penetrado con la tinta, sentí que el tatuador agarró 10 fragmentos de vidrio y los frotó en mi“.

El nombre de esta valiente mujer es la modelo Amber Luke y es conocida en la red social de Instagram como “Blue Eyes White Dragon” y allí dijo que la situación que tuvo que pasar parece trágica para muchas personas, pero que para ella valió la pena y quedó muy satisfecha con el gran resultado.

Está obsesionada con los tatuajes, se tiñó los ojos y quedó ciega: “Valió la pena”

“Cada mañana cuando me despierto y miraba mis ojos, me hace feliz porque el azul es mi color favorito absoluto!”, le dijo al periódico The Sun.

En la misma entrevista, la australiana reveló que “la depresión y la ansiedad se desarrollaron a los 15 años, el trastorno límite de la personalidad con rasgos esquizofrénicos llegó un poco más tarde. He tenido, en el registro, 15 intentos de suicidio”.

Entre esos cambios se incluye el relleno de pechos, mejillas y labios, como así también el levantamiento de glúteos. Además no descarta seguir realizándose intervenciones.

Ambur Luke tiene alrededor de de 65 mil seguidores en Instagram, mencionó que se hizo su primer tatuaje a los 16 años y desde entonces no ha pasado un mes en que no se realice un cambio en el cuerpo, incluso se dividió la lengua como si fuese un reptil.

