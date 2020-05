VIDEO VIRAL: Se inyecta 20 veces para tener los labios más grandes del mundo

Llamar la atención y querer ser tendencia en todos lados como las redes sociales de Facebook o Instagram practicamente es cosa de todos los día. El ser influencer puede llevar a todas las personas a hacer actos muy extraños, pero en esta ocasión una mujer lo llevó al extremo con sus labios, queriendo ser la que los tiene más grandes en el mundo.

El video viral de la mujer con sus enormes labios

Andrea Ivanova, una joven originaria de Sofía, capital de Bulgaria, es una de las principales protagonistas en las redes sociales por los labios más grandes y sexys del mundo. La joven de 22 años se operó ya 20 veces y recientemente compartió los impactantes resultados de su última cirugía, que llama la atención.

En las fotos y videos colgados en Instagram, la influencer cuenta con más de 36 mil seguidores en dicha plataforma. La mujer aparece muy maquillada y con el cabello recogido para mostrar su gran boca debido a las inyecciones y rellenos, que ya no puede permanecer cerrada.

“Mi médico me ha dicho que me va a poner más inyecciones, pero me dijo que tengo que esperar al menos dos meses”, explicó Ivanova.

"Creo que mis labios se ven adorables, los amo. No estoy segura si son los más grandes del mundo, pero sí son algunos de los más grandes. Yo creo".

Ivanova recuerda al brasileño Rodrigo Alves, mejor conocido como el ‘Ken humano’ gracias a su parecido con el afamado muñeco Ken, el compañero de Barbie. Recientemente se reveló como mujer transgénero tras gastar unos 500 mil dólares en procedimiento quirúrgicos y estéticos.

Fatemeh Khishvand también acaparó las redes sociales al ser conocida como la Angelina Jolie zombie, quien ha transformado su rostro de manera impactante y que originalmente recordada a la actriz ganadora del Oscar Angelina Jolie.