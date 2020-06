VIDEO VIRAL: Se emborracha, la pegan a la puerta y se duerme colgada

Esta joven quedó completamente borracha, tanto que no se percató que sus amigos la pegaron con cinta adhesiva a la puerta y se quedó durmiendo colgada, tal como se puede observar en el video viral compartido en Tik Tok.

Al parecer este grupo de jóvenes habían tenido una fiesta, pero una de las jóvenes quedó demasiado borracha por lo que sus amigos decidieron jugarle una broma, aunque a decir verdad nunca creyeron que esta funcionaría bastante bien.

Al parecer la joven tomó de más, así que sus amigos decidieron hacer algo al respecto, y usando cinta adhesiva la colgaron y la pegaron a la puerta de una de las habitaciones. En el video viral compartido en Tik Tok se puede observar a la joven prácticamente envuelta en la cinta, la cual la mantuvo colgada por un largo tiempo.

Curiosamente ni siquiera esta broma impidió que la joven siguiera tomando, pues en la grabación se le puede observar con un vaso en la mano.

Lo gracioso de la situación es que los amigos de esta joven no tuvieron que esperar a que ella se durmiera para poder llevar cabo la broma, pues la joven estaba tan alcoholizada que no puso ningún tipo de resistencia y aunque se encontraba despierta no parecía estar muy conciente de lo que estaba pasando. En el video viral compartido en Tik Tok los amigos de la joven escribieron:

“Estaba tan peda que ni notó cuando la amarramos y se durmió colgada”

Fue así como estos amigos lograron llevar acabo la épica broma, la cual seguramente no resultó nada fácil y no precisamente por la resistencia que puso la joven.

Se emborrachó y sus amigos le hicieron una broma pic.twitter.com/zLOBzPMtXA — Ergo.Proxy95 (@ErgoProxy95) June 9, 2020

Como era de esperarse este video viral compartido en Tik Tok logró hacer reír a miles de internautas, quienes simplemente no podían creer el nivel de alcoholización de esta joven.

