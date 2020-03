VIDEO VIRAL: Se disfraza de ARBUSTO para burlar la cuarentena

Debido a la cuarenta interpuesta por el coronavirus (Covid-19) muchas personas ya están hartas de estar en casa, tal es el caso de este habitante de Reino Unidos, quien intentó salir de su casa para dar un paseo disfrazado de arbusto.

En REino Unido el gobierno ha advertido que pondrá severas multas a las personas que salgan de casa sin ningún tipo de permiso, por lo que este hombre decidió disfrazarse de arbusto para pasar desapercibido y así no ser multado.

Fue una pareja quien se percató del gracioso momento en que su vecinos quiso hacerse pasar por una arbusto y camuflarse en el ambiente. Todo parece indicar que el hombre en verdad creyó que sería una buena idea vestirse un árbol para poder salir a dar un paseo y así evitar la cuarentena.

Esta gracioso video viral fue captado en barrio Stevenage, Hertfordshire, al sur de Inglaterra, por la pareja conformada por Nicholas Murray y Madeline Mai-Davies, quienes se percataron que su vecino salió de su casa cubierto completamente de hojas.

VIDEO VIRAL: Se disfraza de ARBUSTO para burlar la cuarentena

Su plan para burlar la cuarentena fracasó

Aunque a decir verdad el disfraz del hombre no estaba muy bien elaborado, pues a cada paso que daba las hojas de los árboles caían poco a poco, cuando el hombre notó este pequeño inconveniente y se percató que su plan no iba a funcionar no le quedó otra opción de esconderse entre los arbustos para que a nadie lo viera, aunque ya era un poco tarde, pues incluso ya estaba siendo captado en video.

Ante esta graciosa escena del hombre intentando escapar de la cuerentena los vecinos del hombre no dudaron en compartir las imágenes en redes sociales, y en poco tiempo la escena se convirtió en un video viral, pues logró desatar la risa de internautas.

El video original fue compartido en la red social de Tik Tok, acumulando más de 16 millones de reproducciones, pues sin duda esa escena resultó bastante graciosa.