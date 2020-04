VIDEO VIRAL: Sale con su bicicleta y realiza un truco nunca antes visto

Sale con su bicicleta y realiza un truco nunca antes visto

Un divertido video viral ha llegado a los internautas luego de haberse vuelto popular en la red más influyente del mundo, vía Facebook se ha hecho tendencia el vergonzoso incidente que pasó un joven con su bicicleta, luego de salir a recorrer las calles de México para demostrar su “ensayada” pirueta.

Vaya golpe que se dio este ciclista que muy seguro quiso hacer un truco nunca antes visto, sin embargo, no contó con que el manubrio no iba soportar dicha hazaña, dando como resultado una aparatosa incluso hasta muy graciosa caída, motivo por el cual la gente no para de reproducir el video viral.

El incidente quedó registrado en Facebook y se ha convertido en uno de los más populares en las redes, luego de ser difundido por varios internautas. La publicación fue realizada en una página peculiar llamada “@elMamarras”, dicho sitio es conocido por subir graciosos videos.

El joven destrozó su bicicleta

Las imágenes, que ya tienen más de 2 millones de reproducciones en Facebook muestran el preciso momento en que el este mozo sufre una aparatosa caída tras no solo perder el manubrio sino hasta el equilibrio, todo por intentar impresionar al coqueto lente fotográfico y a uno que otro internauta.

“Andar en bicicleta es mi pasión” es el título que describe de manera sarcástica la ocasión tan graciosa incluso tal vez hasta penosa caída, tal vez ese sea uno de los motivos por el cual no se puede dejar de ver el video viral. Gracias a su popularidad el material audiovisual logró emigrar a otras plataformas.

Sin duda el joven tendrá que seguir ensayando esos movimientos, y no solo eso, también tendrá que comprarse otra bicicleta para seguir practicando su verdadera pasión, tal y como lo denomina el autor del video. Esperemos que cuente con seguro médico para este estilo de vida.