VIDEO VIRAL: "Ron Weasley" sale volando mejor que en una escoba

Para conseguir likes, seguidores o views en cualquier aplicación es necesario hacer cosas que realmente llamen la atención de los espectadores y no cualquier otra que la mayoria hace, si no, la verdad no sirve de nada. El día de hoy te traemos un video viral en donde al parecer el protagonista de dicho material es "Ron Weasley", ¡sí!, el mejor amigo de Harry Potter.

"Ron Weasley" protagonisa un video viral con mucha magia

Al parecer en horas libres del "Colegio Hogwarts" los alumnos de Gryffindor no tenían como divertirse y creemos que ya estaban hartos de la magia ese día y estaban muy aburridos, entonces tomaron la motocicleta de uno de los chicos que se encontraba en un clase de hechicería.

Se fueron al área de de los magos más jóvenes en donde en sus ratos libres juegan sanamente, pero a "Ron Weasley" y Harry se les ocurrió irrumpir; parahacer un video viral el cual no creyeron que se les saldría de las manos donde casi el hermano de los gemelos desaparece de la faz de la tierra.

Este tipo de juegos donde se suben los niños es para dar vueltas y entre más rápido vayan más aumenta la adrenalina y por obvias razones el peligro también, pero pues a Ron y a su amigo Harry eso les vale un comino, total un par de trucos de magia y lo arreglan todo.

Podemos ver en el video viral que Ron Weasley esta arriba del jueguito este mientras su hermanos con la motocicleta aceleran, pero colocan la llanta trasera en la orilla del juego y eso hace que tome impulso para que vaya rápido y conforme pasan los segundos la adrenalina aumenta, tanto que el mago en potencia ya no aguanta la velocidad y sale disparado por los aires.

pic.twitter.com/WNw4Vwdbtg — Porq Los Hombres Viven Menos (@vivenmenos) February 18, 2020

Ni en la misma nimbus 2000 hubiera podido hacer eso cuando juega quidditch, en fin... al parecer este "jueguito" para ganar likes no pasó a mayores ya que el Ron pudo sobrevivir y sabemos que prefiere seguir practicando magia y no perder el timepo para ganarse unos views.

