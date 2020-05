VIDEO VIRAL: Revelan truco para armar cubo de Rubik en TikTok ¡14 segundos!

VIDEO VIRAL: Revelan truco para armar cubo de Rubik ¡en 14 segundos!

El Cubo de Rubik es un juego retro asociado a los años 80 y aunque actualmente muchas personas lo siguen jugando, el reto siempre está ahí para quienes les interesa, pero núnca han sabido cómo resolver este misterio que está detrás, es por eso que el día de hoy les vamos a revelar el truco de como hacerlo posible en tan solo 14 segundos.

Se hace viral el turco del cubo de Rubik

Ya sabemos que no lo sabias, pero Cubo de Rubik es un auténtico rompecabezas mecánico de tres dimensiones, este juego fue creado en el año de 1974 por un escultor y maestro de arquitectura originario de Hungría llamado Ernő Rubik, por eso lleva ese nombre tan particular. En el siguiente video viral de TikTok les vamos a revelar la forma de como armarlo de una manera muy simple.

Realmente parece sencillo resolverlo, pero se trata de poner seis lados de un solo color, los cuales tradicionalmente son azul, rojo, amarillo, blanco, verde y naranja, para algunas cuantas personas puede resultar algo sumamente difícil, pero en cambio para otras es tan fácil que llegan hasta hacerlo con los ojos vendados y así rompen récords mundiales.

Es un juego muy importante para la industria que no sólo se trata del rompecabezas más vendido del mundo, sino que también es el juego que tiene mayores ventas a nivel global. ¿Alguna vez has tenido uno o has intentado armar alguno?

Es tan famoso el Cubo de Rubik que existen campeonatos conocidos como “Speedcubing” o “Speedsolving”, en donde los jugadores se enfrentan para ver quien lo arma en el menor tiempo posible. El primero se logró el 13 de marzo de 1981, cuando el alemán Jury Froeschl, logró resolverlo en 38 segundos.

Ya que has visto el video viral del Cubo de Rubik ¿estarás listo para armar el tuyo?, la verdad es un juego complicado, pero con la paciencia suficiente este se resuelve sin nigún problema y la satisfacción de verlo completo es muy agradable, ya después no te dan ni ganas de desarmarlo.