VIDEO VIRAL: Revela en Tik Tok truco para comer pastel sin que nadie se de cuenta

En un video viral compartido en Tik Tok este papá se las ingenió para comer un pedazo de pastel sin que nadie se de cuenta, truco que reveló en la plataforma.

Al parecer esta familia compró un pastel para celebrar a la mamá, sin embargo este hombre no pudo esperar a la celebración, así que hizo un poco de trampa y fue a la cocina por un pedazo de pastel, aunque fue descubierto por su hija, quien lo atrapó en plena movida y exhibió a su papá en un video viral de Tik Tok.

En la grabación se puede observar a un hombre, quien se encuentra en la cocina de su casa, él sostiene entre sus manos el pastel que serviría para celebrar a su esposa, pero en vez de cuidar el pastel el hombre se las ingenió para cortar no uno, sino tres pedazos del pan, tal como se puede observar.

Revelaron el truco para cortar pastel en Tik Tok

El protagonista de este video viral sabía que si cortaba una rebanada del pastel alguien lo descubriría, y si cortaba la parte de arriba también se expondría, por ello optó por tomar pedazos del pastel desde la parte de abajo de este.

En el video viral se puede observar al hombre cortando con un pequeño cuchillo un pedazo de pan desde abajo y cuando por fin pudo disfrutarlo y comerlo cerró el empaque y volteó el pan, regresandolo a su manera habitual, de tal forma que los pedazos cortados no se veían para nada.

Lo gracioso de la situación es que pese a lo cuidadoso que fue para cortar el pastel el hombre no sé aseguró que no hubiera nadie cerca, por lo que fue descubierto por su hija, a quien le pide que no diga nada, mientras que la joven simplemente no puede parar de reír.

Así nadie descubrirá que comiste parte pastel pic.twitter.com/cmwvAEOSPs — Ergo.Proxy95 (@ErgoProxy95) June 9, 2020

Como era de esperarse esta increible truco para comer un pedazo de pastel sin que nadie se de cuenta fue todo un éxito, pues internautas no pudieron evitar reír al ver el video viral de Tik Tok.

