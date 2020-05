VIDEO VIRAL: Responde a su amante y olvida que su teléfono está conectado al auto

Este hombre cometió un grave error, pues se detuvo a contestar el teléfono a su amante mientras se encontraba con su esposa olvidando que su celular se encontraba conectado al estéreo del automóvil, por lo que ella pudo escuchar su conversación tal como se ve en el video viral compartido en Tik Tok.

No cabe duda que hasta para ser infiel se debe de tener mucha precaución, de lo contrario tu pareja se podría enterar, tal como le ocurrió a este hombre, quién a pesar de que se bajó del automóvil y se alejó algunos metros para que su pareja no lo escuchara, olvidó que su celular estaba conectado al estéreo del vehículo y su conversación fue escuchada por su esposa.

Tal parece que esta pareja se encontraba viajando juntos, sin embargo se detuvieron y el hombre se bajó del vehículo, momento en que aprovechó para revisar sus mensajes, entre ellos tenía una nota de voz de quién parece ser su amante.

Estando fuera del vehículo el hombre se dispuso a escuchar el audio, en el video viral compartido en Tik Tok se puede observar como acerca el teléfono a su oído para escuchar la grabación, sin embargo pese a su intento no logró escuchar nada, por lo que nuevamente reproduce la nota de voz sin tener éxito, hasta que voltea a ver al vehículo dónde se encuentra su esposa y se percata que el audio estaba sonando dentro del automóvil.

Fue así como la esposa de este hombre descubrió la infidelidad, pues en el audio la amante le preguntaba al hombre por que no había respondido los mensajes y si se encuentra con su esposa.

“Hola mi amor ¿por qué no me has mandado mensaje? ¿estas con tu esposa o que?”