VIDEO VIRAL: Rescatan a un perro colgado de un árbol, ¿cómo llegó ahí?

El hombre que decía que el perro "estaba enfermo" y que "moriría de todos modos", está siendo buscando por la policía local de Sungai Bidu en Malasia y así ser procesado y encarcelado por su espantoso acto de maltrato animal. Mientras tanto nuestro amigo el peludo fue adoptado por una nueva familia que sólo le da cariño y amor.

El video viral del perro colgado del árbol

Se sabe que el perro es el mejor amigo del hombre y siempre le será fiel, pero lamentablemente, un gran número de personas comete actos que son brutalmente no bien vistos por otras personas. Tener un perro en casa es una responsabilidad que debe ser tomada en serio, y no hay razón alguna para maltratarlo o empeorar su calidad de vida, al contrario son un miembro más de la familia.

En este caso, un hombre de la zona de Sungai Bidu en Malasia torturó a su pobre perro dejándolo colgado en un árbol mientras este se ahorcaba poco a poco. El horrible acto fue captado en un video viral que se publicó en la red social de Facebook por la Asociación Animal de Malasia, este pobre lomito tiene graves heridas en todo el cuello.

Por fortuna un rescatista llegó justo a tiempo para enfrentar al hombre y amenazarlo con llamar a la policía si no soltaba al perro. Así fue como el peludo cayó al suelo y de todo lo que sufrió no podía moverse, pero de la nada se levantó después de unos segundos, jadeando como loco y el dueño no lo soltaba.

El hombre, además, tuvo una actitud espantosa a la hora de enfrentarse a los rescatistas, tal como indica la publicación de Facebook:

"Este hombre colgó a su perro mascota de un árbol de mangos, se rehusó a soltarlo e incluso desafió a los rescatistas a llamar a la policía. Ayúdennos a encontrar la ubicación de este terrorista animal, una recompensa de 700 dólares será entregada a quien nos ayude a localizarlo hasta que se le haga un reporte policial, se le juzgue y se le ponga en prisión".

El hombre comenta en el video viral que él había criado al perro y que se estaba muriendo de todas maneras, así que no lo hubiese soltado de no ser por los rescatistas. Simplemente es inexplicable este maltrato y la perversión del hombre.

Afortunadamente el adorable perro fue rescatado y dado en adopción, sinceramente se agradece que aún haya gente a la que le importan este tipo de casos y aún más que tengan el valor de enfrentar a las personas que maltratan animales.