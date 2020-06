VIDEO VIRAL: Regresó a casa tras 90 días y se llevó una increíble sorpresa

La propagación del covid-19 en Francia y la cuarentena en todo aquel país, obligó a que una usuaria de Twitter, identificada como @donna9p, no se aislara en su domicilio, sino junto a sus padres, para cuidarlos y estar conviviendo con ellos ya que no iban a poder verse durante 3 meses, pero al regresar a su vivienda no podía dar credito a lo que estaban viendo sus ojos.

El video viral de su increíble sorpresa

Tuvieron que pasar tan solo 90 días para regresar a su casa, cuando llegó, encontró una aterradora sorpresa: horribles "tentáculos" habían crecido en su cocina (¿WTF?). ¿Cómo es que pasó todo esto?, grabo un video viral y lo compartió en la red social de Twitter donde rápidamente se viralizó, ahí las personas vieron lo que estaba en su cocina y también acabaron sorprendidos.

Ella decidió publicar en su cuenta de Twitter lo que había encontrado en su cocina. El filme muestra extraños filamentos fibrosos, muy similares a unas raíces de algún tubérculo. Estos ‘tentáculos’, como los llamaron las personas en Internet, salieron abruptamente de una bolsa e inclusive crecieron desmesuradamente y sin que nadie los detuviera.

La joven, natural de Normandía, en Francia, explicó en su publicación se volvió viral en Twitter lo que había ocurrido en su hogar. “Después de 3 meses de ausencia, mis papas decidieron empujar sin límites hasta hacer agujeros en mi mesa”, escribió @donna9p en su publicación.

“Espera oler algo podrido al llegar a casa después de ese tiempo, pero al entrar en la cocina me sorprendió una extraña silueta”, añadió. Los tubérculos germinaron de tal manera que las raíces se abrieron paso por toda su cocina, al principio fue cómo una escena de terror donde algo extraño invadía tu casa y después se tragaba todas tus cosas, pero solo eran raíces.

Après 3 mois d’absence mes pommes de terre ont décidé de pousser sans limite jusqu’à faire des trous dans les joints pic.twitter.com/LBcKBNAhMK — �������� (@donna9p) June 12, 2020

Rápidamente las fotos se hicieron viral en Twitter y centenares de internautas le respondieron con más fotografías similares a la que había posteado. Al parecer, no fue la única persona en el mundo que pasó por este extraño hecho, ya que muchas personas no se quedaron en sus casas y se fueron con algún familiar a pasar toda la cuarentena.