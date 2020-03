VIDEO VIRAL: Rafa Márquez baila merengue sensualmente en TikTok.

Tik Tok es una aplicación para dispositivos con sistema operativo iOS o Android, que te permite crear videos cortos y compartirlos en esa y demás redes sociales, que se ha vuelto famosa por los insólitos retos virales.

Los retos virales en la popular plataforma de redes sociales TikTok a menudo llegan a los titulares por tratarse de acrobacias peligrosas o cosas estúpidas y potencialmente mortales hechas por personas comunes o famosos, como el caso que nos compete con Rafa Márquez.

Un nuevo reto viral es esencialmente lo que sucede cuando combinas TikTok con cualquier canción popular del momento, ingenio y ocio, cosa que el ex jugador de fútbol Rafa Márquez no dudo en intentar en su nueva cuenta de esta popular plataforma.

Rafa Márquez baila merengue sensualmente en TikTok

Es así como TikTok se está convirtiendo en la forma en que muchas personas pasan el tiempo durante esta cuarentena, lo más impresionante es que la plataforma no distingue edad, y desde niños hasta abuelos e incluso los famosos, se aventuran a participar en esta plataforma.

Rafael Márquez, el ex futbolista mexicano, se unió a la red social de moda y mostró algunos de sus “mejores” pasos de baile en un metraje de corta duración que pronto se hizo video viral.

El eterno capitán, Rafa Márquez, es el nuevo usuario que ronda por TikTok; y no perdió el tiempo, pues recientemente subió su primer video que ya se está haciendo viral.

VIDEO VIRAL Rafa Marquez baila merengue sensualmente en TikTok

En el TikTok, suena una consigna que le pide a Rafa Márquez mostrar sus mejores pasos de baile con una pieza de merengue que aplica de forma excelente.

En un video de menos de 30 segundos el ex rojinegro del Atlas aprendió los pasos básicos para ser el alma de la fiesta. También se puede ver en pantalla, un mensaje con letras blancas que dice "Nada más por que mi nuevo amigo Omar Chaparro me lo pidió". Algo que sería más que evidente pues en la cuenta del ex jugador este es su primer video.

VIDEO AQUÍ:

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Mamá perrea con tema de Bad Bunny y se lleva impactante sorpresa

Rafael se retiró del futbol profesional después de haber conseguido varias victorias a nivel de clubes, principalmente con el Barcelona F.C. con quien conquistó la Champions League. Lamentablemente con el equipo de sus amores, que es el Atlas, no corrió con la misma suerte.