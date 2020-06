VIDEO VIRAL: ¡Qué miedo! muñecas se mueven por si solas en una vitrina

¿Buena edición de video o fenómeno paranormal? La pregunta que queda en el aire, ya que más de uno nos la hicimos al ver el video viral de las muñecas que se mueven, el cual nos dejo aterrorizados. Este material lo grabó el hombre llamado Chad Gassert el cual nos lo compartió en la plataforma de YouTube donde ya tiene más de 60 mil reproducciones.

El filme que se registró en Ohio, Estados Unidos, de primera mano se hizo viral em la plataforma de Facebook y muestra a tres terroríficas muñecas encerradas en una vitrina, al mismo estilo de la espeluznante muñeca de la película "Annabelle". Así es que si te dan mucho miedo este tipo de cosas, no te recomendamos que sigas aquí y no te atrevas a ver el material que no te dejará dormir.

Y es que el video viral de terror nos deja ver cómo es que el protagonista de esta historia comienza a grabar el entorno de su casa y de un momento a otro se detiene frente a la vitrina que se encuentra a lado de su sala, en esta se encuentran "encerradas" las muñecas, acto seguido ocurrió algo que tus ojos no van a querer ver y causa demasiado terror.

Grande fue la sorpresa de Gassert al ver cómo una de estas horripilantes muñecas se movió de la nada estando dentro de la vitrina y chocó violentamente contra el vidrio de este mueble. Pero una estremecedora historia se oculta tras estas muñecas estás viven en una pequeña casa en Ohio (Estados Unidos). El hecho ya es viral de Facebook y demás redes sociales.

“Chicos, soy el único aquí. Mi esposa se fue”, se le escucha decirle al hombre que siempre suele ponerse nervioso ante el trío de muñecas que están en su habitación, pues estas suelen tener pequeños desplazamientos dentro de la vitrina. Según Chad, estos comportamientos empezaron a inicio de año y hasta el momento no ha podido conseguir ninguna explicación al respecto.