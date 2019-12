VIDEO VIRAL: ¡QUE MIEDO! mono usa Instagram como cualquier otra persona

Cuando vimos el vídeo de un chimpancé usando un iPhone, no le dimos mucha importancia; ya que ese vídeo ya es viejo, y fue publicado por primera vez en abril por el activista Mike Holston. Qué nos dice: "el video viral del mono usando Instagram". Si aún no has visto el video del mono, es muy interesante; muestra a un chimpancé con un iPhone en las manos y la app de Instagram abierta, lo curioso es que el simio es capaz de usar la app como si fuera un humano.

Mono usa instagram como cualquier humano.

Pareciera que de un día a otro los monos nos conquistaran "literal" como la película de "el planeta de los simios". Lo cierto es que el mono no solo haya aprendido a tocar ciertos elementos de la pantalla; es evidente que hace los gestos motu propio, ya que sólo abre las publicaciones que le interesan, en las que aparecen otros animales o monos.

Lo impresionante no es sólo que el mono sea lo suficientemente inteligente como para usar un móvil; es que el móvil está diseñado para que hasta un mono sea capaz de usarlo. Los dispositivos actuales son muy amigables para el usuario, y aprender a usarlos es cuestión de minutos; es mucho más intuitivo tocar lo que queremos ver y hacer el gesto para apartarlo, que usar botones y comandos extraños.

Según @macjosan, los verdaderos genios aquí son los desarrolladores de Instagram; son los que han diseñado una interfaz tan natural, y que se adapta tan bien a nuestros instintos, incluso los que compartimos con un chimpancé. Y es cierto que no podemos dejar de elogiar el diseño de Instagram y el de otras apps adaptadas a las pantallas táctiles actuales.

Apps como Tiktok o la propia Instagram son muy populares entre los más jóvenes precisamente porque no precisan de ningún manual; sabes al momento lo que puedes hacer y si no lo sabes, lo encontrarás tarde o temprano. Se puede decir que sus interfaces son "minimalistas", pero para que el minimalismo funcione es necesario que esté incluso más trabajado que un diseño normal.

El diseño de los móviles también importa

Sin embargo, si estas apps existen es gracias al dispositivo en el que se ejecutan; Instagram no sería igual si la pantalla del iPhone ocupase sólo la mitad del dispositivo, por ejemplo. Por eso, no podemos olvidar a los desarrolladores de la plataforma y del hardware.

Las pantallas táctiles tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, pero de lo que no hay ninguna duda es que son más intuitivas; tocar algo es mucho más rápido y sencillo que seleccionarlo con teclas. El diseño de "todo pantalla" de los móviles modernos elimina distracciones y da prioridad a la parte que realmente importa, las apps. Los últimos avances tecnológicos, como la miniaturización de procesadores y componentes, también tienen su papel.

