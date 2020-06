VIDEO VIRAL: "Primero lávate las manos", niña no quiere abrazar a su papá

Al parecer quienes nos tienen que poner el ejemplo de cómo hacer las cosas, siempre son los más pequeños de la casa. En la historia del día de hoy te vamos a mostrar el video viral de una niña la cual no quiere abrazar a su papá que va llegando de la calle, las imágenes inmediatamente se hicieron viral en la plataforma de Twitter que fue donde se compartió el filme.

Niña no quiere abrazar a papá

VIDEO VIRAL: "Primero lávate las manos", niña no quiere abrazar a su papá

La tierna escena, pero declaraciones muy ciertas, las protagoniza una niña de Colombia, la cual se negó a abrazar a su papá que acababa de llegar a casa. Este filme fue grabado por la madre de la menor y en cuanto lo publicó en la red social, miles de internautas quedaron sorprendidos con la inteligencia y lo madura que es la niña, ya que a veces hay personas que por más adultos que sean, no entienden el grado de mortabilidad.

El video viral inicia cuando el padre entra a la casa donde se encuentra la pequeña niña que es su hija, recordándole que no lo ha saludado, en ese momento la cabecita de la niña se activa como una alarma (viene de la calle ¡fuchi bichos!), entonces es cuando la niña, lejos de hacer caso al reclamo de su padre, decide alejarse mientras da sus motivos.

VIDEO VIRAL: "Primero lávate las manos", niña no quiere abrazar a su papá

“Cuando alguien llega de la calle no me puede tocar”, explica, en un acto que tuvo como fin evitar el contagio de coronavirus. El ejemplo que nos pone esta menor es muy chistoso a la vista de todos, pero si muchas personas hicieran caso desde un principio, esta pandemia no se hubiera alargado tanto, ya que uno no sabe si es portador de dicho virus por que ni si quiera puede tener sintomas, pero si ir contagiando a las personas.

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Padre pide a su hija que se aviente para atraparla y la deja caer

Ojala todos fuéramos como esta niña ��#viral pic.twitter.com/jjTnABYP88 — PAUL RINCÓN MATTOS (@PaulRincon10) June 5, 2020

Al final, la niña le dice a su papá las recomendaciones que hay que tener en cuenta a la hora de llegar a casa. “Cuando alguien viene de la calle debe bañarse, lavarse las manos y haz lo que quieras, pero desde lejos”, dijo. Haciendo eso... cualquier persona al entrar a la casa de la niña ya la puede saludar.