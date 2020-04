VIDEO VIRAL: Pollos invaden establo de caballo y este se come a uno vivo

Pollos invaden establo de caballo y este se come a uno vivo

Los animales siempre están presentes en esta sección y por lo general nos divierten con sus ocurrencias; sin embargo, el video viral de hoy muestra una escena poco común, pues se trata de un caballo comiendo a un pollo vivo luego de ser invadido por un grupo de estos pequeños animales.

El video viral fue publicado en la plataforma de Facebook y rápidamente se volvió tendencia entre los internautas. En dicho clip se puede ver a un grupo de pollos invadiendo el establo del caballo; sin embargo, el clímax del video llega cuando el equino decide comerse a una de las pequeñas aves.

En el material audiovisual se puede ver como el caballo inclina la cabeza para atrapar a uno de los pollos, luego de unos segundos consigue hacerse del animal sin ningún tipo de esfuerzo, el equino finalmente mastica al pequeño animal y se lo traga de un bocado, dejando sorprendidos a los internautas.

Y no es para menos, pues los caballos son considerados como herbívoros, ya que se alimentan exclusivamente de plantas, pastos, hierbas y vegetales en general; sin embargo, este caballo decidió cambiar la dieta por pollos y si no fuera por el video viral nadie podría creer tal hazaña.

El caballo sorprendió con su dieta

El usuario Charlie Bertolucci fue el encargado de publicar el insólito hecho a través de Facebook, al día de hoy su publicación cuenta con más de 22 mil reacciones y poco más de 900 comentarios, gracias a su popularidad el video viral logró emigrar a otras redes sociales como: Instagram y Twitter.

Sin duda alguna los animales nos siguen sorprendiendo con cada día que pasa, en esta ocasión fue un caballo devorando a un pollo; sin embargo, no sabemos qué nos podemos espera el día de mañana. Esperemos que al caballo no le guste el sabor del pollo y así no vuelva a repetir este tipo de dieta.