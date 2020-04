VIDEO VIRAL: Policía se confunde en mensaje de la cuarentena ¡Qué oso!

La cuarentena en México entró en vigor desde hace varias semanas, donde autoridades como la policía y el ejercito patrullan las calles dando despensas y alertando a la gente con mensajes para no salir de casa.

Estamos seguros que has escuchado más de una vez la grabación de la policía invitando a la gente a que no salga de sus casas, con lo que buscan asegurar que no haya personas en las calles.

Por otro lado, algunas veces los mensajes no son muy claros, y en ocasiones hasta se equivocan, como sucedió con este policía, el cual se ha hecho viral tras el tremendo oso que protagonizó.

Policía se confunde con mensaje de cuarentena

VIDEO VIRAL: Policía se confunde en mensaje de la cuarentena ¡Qué oso!

Aunque la mayoría de las personas inteligentes si respetan las reglas y se mantienen en su casa durante la cuarentena, otros que no creen incluso que el coronavirus sea real, siguen saliendo a las calles como si nada.

Tras este tipo de imprudencias, la policía ha tenido que duplicar sus esfuerzos para poder mantener el orden y la seguridad, lo que sin duda los tiene exhaustos, y este policía lo confirmó.

Durante un recorrido de la policía, uno de los oficiales tomó el altavoz para recordarle a las personas que se mantengan dentro de sus casas, pero una de sus frases causó una risa que se contagió entre los vecinos más rápido que el coronavirus.

“El día de hoy hemos notado que varias personas han empezado a salir dentro de sus hogares”.

Esta fue la frase que el policía dijo mal, causando que se volviera viral en redes sociales, pues fue comparada con el clásico ‘Salte para afuera’, y aunque corrigió su error, uno de los habitantes de la zona grabó el gracioso momento.

Asimismo, el policía no se avergonzó y continuó con su recorrido por las calles, ya sea bien dicho o con fallas, no dejó de insistirle a la población que se queden en sus casas durante esta cuarentena por el coronavirus.