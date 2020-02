VIDEO VIRAL: Policía maneja patrulla con su trasero y causa conmoción en redes

Los policías se han convertido en los personajes más populares de la redes sociales y no exactamente por su valentía y su coraje para proteger a la sociedad, pues en más de una ocasión han protagonizado los momentos más graciosos de la web.

Recientemente vimos a un policía que vendía arrestos para que los infieles pudieran pasar el día de San Valentín con sus amantes mientras sus esposas pensaban que estaban tras las rejas.

Ahora llega un nuevo policía que sin duda alguna causó furor en redes sociales por su peculiar manera de conducir, que aunque es bastante graciosa también puso en riesgo a decenas de personas.

Policía es captado manejando su patrulla… ¡con su trasero!

Así como lo lees, este policía perteneciente a la secretaria de seguridad pública de CDMX estuvo muy emocionado con la noticia de una nueva flota de patrullas para la organización, con las cuales garantizarían disminuir el peligro y la inseguridad.

Desafortunadamente, en el video no demostró sus grandes aptitudes al volante para ganar las persecuciones a criminales, sino que presumió sus dotes para controlar el vehículo no solo con sus manos, sino también con su trasero.

En un breve video se puede ver al elemento de seguridad maniobrando el volante únicamente con su retaguardia, sin siquiera ver el camino por el que avanzaba, demostrando que podría formar parte del elenco dea.

Fue una broma del policía

Una broma que le podría costar el empleo....

Elemento de la SSC_CdMX es gravado jugando dentro de su unidad con el volante mientras era remolcado por una grua, sus compañeros lo suben a la red.



A pocos segundos de que el video inició nos dimos cuenta que el valiente y audaz policía no puso a nadie en peligro, pues aunque no se niega que si condujo la patrulla con su trasero, no estaba en control de ella, pues estaba siendo transportada en una grúa.

Hasta el momento el video ha recorrido todas las redes sociales causándole carcajadas a todos los internautas, pues aunque no pueden proveer seguridad, al menos nos dan un momento divertido con sus ocurrencias.

