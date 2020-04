VIDEO VIRAL: Policía en TikTok hace el mejor cosplay de Sailor Moon.

La policía siempre será motivo de noticias, sin embargo, en este caso no es por nada que tenga que ver con la labor que realizan este tipo de servidores públicos en su día a día.

Para sopresa de todos en internet, un policía decidió hacer un TikTok y todo bien hasta ahí, pero lo que nadie esperaba era que el agente judicial terminara vestido del popular anime Salior Moon para cuando el video terminara.

Así como lo lees, en TikTok un policía tuvo la grandiosa idea de vestirse como la protagonista Serena Tsukino de Sailor Moon, la famosa caricatura de anime noventero que cautivó a más de uno con su historia y este oficial fue el claro ejemplo.

Policía se viste de Sailor Moon en divertido TikTok

Por lo regular la percepción que tiene la población en México respecto a la policía es que no cumplen con su labor, suelen ser flojos así como mal educados, eso sin contar a los muchos judiciales que han sido vinculados al crimen organizado.

Sin embargo, no todo está perdido ni todos los policías en el país son iguales, y para muestra está el ejemplo del oficial en TikTok que terminó por convertirse en video viral luego de que publicara su controversial contenido en la plataforma más popular del momento.

La protagonista del anime, Serena Tsukino se puede transformar en Sailor Moon diciendo "Por el poder del prisma lunar" mientras al compás de efectos de sonidos mágicos cambia al personaje que marcó a toda una generación.

Y sin lugar a dudas una de las personas a las que más marcó este anime, fue a un policía que realizó probablemente el mejor cosplay y transformación jamás vistas en TikTok, acción que lo terminó convirtiendo en video viral.

VIDEO AQUÍ:

El TikTok compartido por el usuario @verseliuspro tenía en originalmente la canción de Cyndi Lauper "Girls Just Want To Have Fun" pero posteriormente fue editado con el audio de la famosa transformación de Sailor Moon y esto lo hizo un éxito en redes sociales.

