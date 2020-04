VIDEO VIRAL: Perro y gato compiten con obstáculos ¿Quién es el mejor?

Cuando ya diste por perdido todo y no tienes nada más que hacer te inventas cada cosa en esta cuarentena, desde una playa artificial en casa hasta poner a competir a tu perro y a tu gato, en un espacio de tu casa limpias bien y quitas muebles para colocar lo que serán tus objetos claves para esta competición.

El video viral del perro y gato compitiendo

VIDEO VIRAL: Perro y gato compiten con obstáculos ¿Quién es el mejor?

Estos dos adorables animales el día de hoy competiran para ver quien es el mejor; navegando por la plataforma de YouTube nos encontramos con el canal "MilkyBoki", ellos son un can y un minino los cuales tienen su propio canal en el cual tienen 1.6 millones de suscriptores, ahí vimos un video viral titulado "Perro y gato: desafío de obstáculos" y nos dimos cuenta que son totalmente diferentes a la hora de hacer las cosas.

El material comienza con un sujeto arreglando el pasillo de su casa donde pretende colocar los objetos para que de inicio la competencia, estos pequeños bloques de colores son dominoes y en el primer intento coloca 70 de estas piezas, cuando está listo el gato sale y ve el camino minado por estas cosas, pero simplemente pasa caminando como si nada, aunque ciertamente al principio se sacó de onda y no sabía que estaba ocurriendo.

VIDEO VIRAL: Perro y gato compiten con obstáculos ¿Quién es el mejor?

Para la segunda fase el hombre pone lo doble de dominoes que es un total de 140 bloques de coloes, la verdad es que creímos que ya no podrían superar esto el gato, pero otra vez como si nada superó la prueba sin tirar nada, ¡vaya! habilidad que se carga este tremendo gato.

En el tercer nivel de dificultad el numero de dominoes son 200, por su puesto esto ya no lo superaría el felino ¿pero qué creen?... nuevamente no tumbo nada, hasta parece que este animal se rie, y se preguntaran, ¿dónde carajo esta el perro? pues él no quiso la primera ni la segunda prueba así es que se espero a lo más difícil, por que todos sabemos que los perros son mejor que los gatos "obvio".

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Mono sube a la espalda de un ciervo y lo usa como taxi

Desafortunadamente el perro nos quedó mal y lo primero que hizo fue tumbar la maypría de piezas jajaja, aunque en su segundo intento trato de saltarlas todas de un jalón... fue totalmente imposible por que también las tiro.