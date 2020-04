VIDEO VIRAL: Perro ve a su dueña comiendo pizza y la ataca para quitársela

El mejor amigo del hombre siempre roba cámara, por una o por otro cosa y ya sea que haya hecho algo bueno o malo, pero eso sí, la mayoría de las veces nos sacan una sonrisa. Estos animales todo el tiempo protagonizan videos que se comparten en YouTube donde realizan cosas que no tienes idea que podían hacer.

Perro ataca y todo queda en un video viral

El día de hoy nos encontramos en internet el video viral de un perro el cual ataca a su dueña por comida, así es, como lo leiste solo por un pedazo de pizza. Este animal que vive en Illinois, Estados Unidos, está en boca de todos luego de que en un clip que se hizo viral mostrara el insólito comportamiento que tuvo al ver cómo su dueña comía.

Resulta que la joven que podemos observar en las imágenes había decidido comer un pedazo de pizza mientras estaba descansando en su sala después de un día súper productivo (cuarentena). Todo la escena parecía que estaba con normalidad, hasta que su perro la observó y comenzó lo peor...

Según lo que nos muestra el video viral de la plataforma de YouTube, el perro inmediatamente se subió a la sala para intentar arrancarle la pizza de una sola mordida, pues no se resistió y también quería comer. El accionar del animal ocasionó que su dueña perdiera el equilibrio y acabara en el suelo.

Lejos de que el perro se retractara de todo, continuó con su hiorrible comportamiento y solo se tranquilizó cuando obtuvo lo que quería: el trozo de pizza.

Los usuarios de YouTube quedaron sorprendidos al ver este material que sinceramente no tiene nada de terror pero si lo contamos de una manera "linda" no le damos suspenso al asunto, y siendo muy sinceros la verdad es que la escena es bastante divertida y para que no le vuelva a ocurrir esto a la joven debería comprarle mucho alimento para perros.