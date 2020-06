VIDEO VIRAL: Perro se queda dormido sobre un borrachito en la calle

El perro protagonista de este video viral compartido en Tik Tok logró hacer reír a miles de internautas a quienes además logró conmover, pues descansaba no a lado de un hombre sino sobre él, como si este fuera su cama.

Fue un usuario de Tik Tok quien al caminar por las calles se percató de este hecho insólito, por lo que no dudó en grabar el video viral y compartirlo en redes sociales.

En la grabación se puede observar cómo el joven se acerca a un hombre, quien al parecer se encontraba bajo los efectos del alcohol durmiendo en la calle. Conforme el joven se va acercando se va descubriendo que sobre este “borrachito” se encuentra descansando cómodamente un tierno perro. Junto con el video viral el joven escribió:

“Un perrito durmiendo encima de un curado”

El perro se ve comodó en el Tik Tok

El joven pasa cerca del hombre y el perrito sin detener su camino, tratando de parecer lo más “normal” posible, pero después de unos segundos al percatarse que el “borrachito” también está dormido decide regresar nuevamente y observar detenidamente.

“Me devolvi a grabarlo, es que se veia muy comodo” (Sic)

En esta parte del video viral se alcanza a observar mucho mejor al pequeño perro, quien descansa muy cómodo sobre el costado del hombre, que al parecer no se había dado cuenta de la presencia del can, o simplemente no le importaba tenerlo encima.

En cualquiera de los casos hay que admitir que este perrito fue una excelente compañía para el hombre, pues a pesar de que el hombre pasó toda la noche a la intemperie nunca se quedó solo.

Así mismo el perro logró sacar algo de provecho del humano, pues en vez de acostarse en el suelo como quizás lo hubiera hecho cualquier otro este perrito creyó que sería más cómodo dormir sobre el hombre.

La mejor cama para perros pic.twitter.com/3MdN8O0rzV — V E R D A D (@ErgoProxy95) June 19, 2020

Este inusual acontecimiento que tenía como protagonista al pequeño perro logró hacer reír a los internautas que vieron el video viral de Tik Tok, quienes de igual forma quedaron conmovidos.

