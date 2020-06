VIDEO VIRAL: Perro se niega a comer… a menos que su dueña lo crie

Este es quizás el perro más consentido de todos, pues se negó a comer hasta que lo criaran y le dieran la comida en su boca, tal como se observa en el video viral compartido en Tik Tok.

Las redes sociales suelen estar llenas de tiernos videos de perros y gatos, los cuales sin duda en más de una ocasión han logrado robarse nuestros corazones, tal es el caso de este perro quien a pesar de su “berrinche” logró hacer reír a los internautas, a quienes además logró conmover.

A este perro le gusta que lo traten como un rey, o más bien como un bebé, pues en vez de comer sus alimentos se sienta a esperar que le den la comida en su boca, o de lo contrario se niega por completo a ingerir alimento alguno, al menos así lo expresó su dueña en un video viral compartido en Tik Tok.

Todo parece indicar que este perro esta muy consentido y es berrinchudo, pues de vez en cuando se niega a comer y no precisamente porque la comida no sea de su agrado, sino porque desea que le presten mucha atención y le den la comida en su boca.

Fue una joven usuaria quien a través de Tik Tok compartió un video viral que deja ver lo “pesada” que se pone su mascota de vez en cuando, pues en la grabación se le escucha decir:

“Mi perro no come sino le doy en la boca, y si no le doy en la boca se queda sin cenar”.