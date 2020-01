VIDEO VIRAL: Perro se cansa de esperar y le reclama a su dueño de forma inesperada

Las redes sociales fueron testigos de las acciones de este perro, quien desesperado por que su dueño no llegaba decidió reclamarle y apresurarlo de una forma un tanto particular y graciosa, provocando que el video se haga viral.

No cabe duda que los perros son los mejores amigos del hombre, con frecuencia nos acompañan a todos lados y nos divierten con sus acciones, sin embargo todo parece indicar que la paciencia no es una virtud de estos peludos, quienes con frecuencia se la pasan brincando y jugando, por lo que estar encerrados mucho tiempo para ellos es insoportable, tal como quedó demostrado en un video viral.

El perro logró llamar la atención de su dueño

Las imágenes fueron captadas en Mornington, un barrio del sur de Melbourne, en Australia, donde un perro esperaba impaciente dentro de un coche a que su dueño llegara, sin embargo la espera se hizo demasiado larga y el animal optó por tomar medidas al respecto, logrando que su dueño llegara de inmediato.

Se dijo que el hombre había dejado a su mascota dentro del vehículo mientras realizaba los mandados en uno de los comercios del barrio, sin embargo debido a la cantidad de gente se demoró más tiempo de lo planeado.

Fue entonces que completamente impaciente el perro se pasó a la parte delantera del vehículo, donde ocupó el asiento del conductor y empezó a tocar el claxon para llamar la atención de su dueño.

El reclamo funcionó

Cabe indicar que esta medida desesperada por parte del perro funcionó bastante bien, pues en cuestión de minutos su dueño llegó rápidamente y abrió la puerta para que los dos perros que se encontraban en el interior pudieran salir.

Este gracioso momento fue captado por Steele von Hoff, un ciclista que se sorprendió por la actitud del perro, quien más tarde compartió el video en su cuenta de instagram provocando que el video se hiciera viral. En la red social escribió:

“Yo solía hacer esto cuando mi madre no me dejaba acompañarla al supermercado. Me sorprende que no haya salido manejando por la calle principal”

Como era de esperarse el video viral llamó la atención de los internautas, quienes tomaron la situación con bastante humor y aseguraron que los perros pueden llegar a ser muy inteligentes.

