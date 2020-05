VIDEO VIRAL: Perro salva a su hermanito de morir ahogado y conmueve las redes

Perro salva a su hermano de morir ahogado y conmueve las redes

A través de Tik Tok circula un conmovedor video viral en el cual se observa a un perro entrar al río con la intención de recatar a su hermano perruno luego de ser arrastrado por la corriente. El clip rápidamente se volvió tendencia gracias a los miles de internautas que compartieron el video.

En el video viral que se encuentra dividido en dos partes se puede observar a dos perritos jugando en la orilla del río; sin embargo, en un descuido uno de los canes se aleja y la corriente se lo empieza a llevar, y cuando justo cuando parece que no hay marcha atrás sucede algo asombroso.

Perro salva a su hermano de morir ahogado y conmueve las redes

Ya que el otro perro salta a la corriente del río en busca de su hermano perruno y lo logra empujar hasta la orilla sano y salvo. El conmovedor hecho ha logrado cautivar a miles de personas en Tik Tok, incluso se volvió tan popular que logró emigrar a otras plataformas digitales.

Perro salva a su hermano de morir ahogado y conmueve las redes

El perro más heroico de Tik Tok

A través de los comentarios los internautas manifestaron su alegría al ver que los dos perritos lograron sobrevivir a lo que parecía ser una muerte segura. Sin embargo, una parte de los usuarios recrimino el hecho de que su dueña sólo se preocupó por grabar y no por rescatar al can.

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Perro "implora" comida de la forma más tierna, cautiva a miles

Por su parte la dueña de los perros señaló en uno de los comentarios que su intención era rescatar al can en peligro, pero al no saber nadar no pudo hacer nada. También comentó que no es la primera vez que sucede, y por eso tenía la confianza de que lograron salir vivos del río.

@blancajararobles ��el rio se llevó a mi perro Jamón ��Like y subo la continuación ♬ sonido original - soyaaronmillan

El video viral fue compartido originalmente por la usuaria @blancajararobles en Tik Tok y rápidamente logró recaudar 26.000 “me gusta” y poco más de 500 comentarios, convirtiéndose en uno de los videos más visto del día en la plataforma. Sin duda una de las escenas más conmovedoras.

¡Síguenos también en Tik Tok!