VIDEO VIRAL: Perro roba la comida de su amigo y se disculpa con tierno ‘gesto’

Perro roba la comida de su amigo y se disculpa con tierno ‘gesto’

A través de Twitter fue compartido un video viral que ha causado ternura en miles de internautas. Se trata del conmovedor momento en que un perro se disculpa con su mejor amigo luego de robarle la comida. Como era de esperarse las imágenes rápidamente cobraron popularidad.

Un astuto perro ha conmovido a miles de internautas en Twitter y otras redes, luego de que se difundiera un video de la emotiva reacción que tuvo, cuando su dueña lo regañó por haber robado la comida de su compañero. Sin duda una escena que ha tocado el corazón de muchos usuarios.

Perro roba la comida de su amigo y se disculpa con tierno ‘gesto’

La propietaria del can reunió a sus dos mascotas para darles un peculiar sermón por su mal comportamiento con la comida ajena, y uno de estos terminó sorprendiéndola con un tierno ‘gesto’ para disculparse. El video ya tiene miles de reproducciones en Twitter, Facebook y YouTube.

En dicho clip se observa el sorprendente momento en que el perro protagonista de la escena corre a abrazar al otro can de su dueña, luego de escuchar atentamente la llamada de atención por parte de esta. “¿Tú entiendes cuando te estoy hablando?”, se le escucha decir a la mujer.

Perro roba la comida de su amigo y se disculpa con tierno ‘gesto’

El perro se disculpó con su amigo

Segundos después, el can se acerca a su compañero, que también estaba escuchando a su propietaria, y lo abraza del cuello con sus patas. “Sí, nosotros debemos disculparnos… Tú eres un buen chico, Kiko”, le dice finalmente la joven, luego de ver el singular comportamiento de su mascota.

perrito pidiendo perdón pic.twitter.com/t6AiniXPvQ — V E R D A D (@ErgoProxy95) June 27, 2020

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Perro cree que su comida está envenenada y esta es su reacción

Las imágenes del tierno episodio protagonizado por este can no han tardado en hacerse tendencia en las redes, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de Twitter. Los internautas no dudaron en compartir la grabación, expresando su asombro por la conducta del perro viral.