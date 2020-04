VIDEO VIRAL: Perro que dormía sobre la basura fue rescatado por una mujer

El perro de esta historia se llama Kita y su historia se hizo viral de Facebook. Afortunadamente fue salvada por una mujer de Kentucky, Estados Unidos, que la encontró durmiendo sobre una bolsa de basura y a punto de morir, pues estaba en pésimas condiciones de salud.

La ciudadana al ver el estado en el que estaba decidió no quedarse con los brazos cruzados y se comunicó con un grupo de rescate animal. Tracy Korfhaghe, cofundadora del refugio de animales MisPits and Friends Rescue dijo que normalmente no rescata a perros de la calle, pero al conocer la situación de Kita, sabía que tenía que ayudarla.

Cuando llegó al lugar y encontró al animal, la mujer quedó conmovida. "Ella me miró y lucía derrotada, como si se hubiera dado por vencida en la vida”; pero lo que nadie sabía era que lo más desgarrador todavía estaba por venir.

Y es que además de quedar horrorizados con el olor, al que describieron como “si se estuviera pudriendo de adentro hacia afuera”, la rescatista y su equipo notaron que su estado era deplorable, pues su esqueleto se podía ver a través de su cuerpo debido a que no comía normalmente.

Tras llevarla a un lugar seguro en donde recibió atención médica y un baño, descubrieron que el perro era muy tierno a pesar de haber vivido bastante tiempo en la calle. Los días pasaron y, gracias a los cuidados del refugio, el animal recuperó su peso y ganó más confianza.