VIDEO VIRAL: Perro protege a su dueño durante tornado y conmueve las redes

Perro protege a su dueño durante tornado y conmueve las redes

Un video viral ha conmovido a miles de internautas en YouTube y otras redes durante las últimas horas, luego de que se difundieran las imágenes del emotivo episodio que protagonizó un perro junto a su dueño cuando escuchó fuertes vientos producto de una advertencia de tornado.

El curioso episodio quedó registrado por un familiar del propietario del can, quien se percató del singular comportamiento del animal y no dudó en grabarlo para compartir las imágenes en redes sociales. Como era de esperarse las imágenes no tardaron en volverse tendencia entre los usuarios.

En el video viral, que ya tienen más de 3200 reproducciones en YouTube, se observa el momento exacto en que el can corre en busca de su dueño dentro de la casa, asustado por los fuertes vientos de una alerta de tornado, y lo abraza para intentar resguardarlo mientras pasa el peligro.

El perro protegió a su amo

Como se ve en el material audiovisual de YouTube, el perro se metió dentro de la bañera donde estaba el hombre y se colocó encima de él para intentar cubrirlo. Una mujer quiso sacarlo, pero este se resistió a dejar a su propietario y se aferró a su pecho sin dejar de abrazarlo.

“Este pastor de 90 libras se colocó encima de su dueño durante una reciente advertencia de tornado. No se separó de él hasta que ambos se encontraran seguros y resguardados durante al menos unos 10 minutos. ¡Asombroso!”, se lee en la descripción que dejó el autor del video viral.

La grabación fue difundida por Rumble Viral a través de su página de YouTube y no tardó en hacerse tendencia en las redes, generando diversas reacciones y comentarios. Los internautas no dejaron de comentar la asombrosa hazaña del perro y del amor que le tiene a su amo.