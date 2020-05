VIDEO VIRAL: Perro protagoniza un divertido momento al saltar una cerca

En las últimas horas, un video viral que fue compartido en la plataforma de YouTube ganó mucha popularidad, al punto de hacerse tendencia en distintas redes sociales por mostrar el divertido momento en el que un perro es el protagonista, en el material vamos a poder observar como este hábil animal salta una cerca.

El video viral del perro saltando la cerca

La escena, fue captada en el estado de Oklahoma, en Estados Unidos, este clip ha sido uno de los más favoritos de los usuarios en estos momentos, ¡no te puedes perder de esta hazaña!, de acuerdo a lo que vemos en dicha publicación, el dueño del perro se percató que el animal estaba saltando la cerca muy seguido, por lo que decidió encender su cámara para grabarlo y mostrarnos cómo es que lo hacía.

Si su perro lo veía este no iba a querer hacerlo, entonces el dueño tuvo que colocarse en lugar estrategico para que el perro no lo viera y actuara con todo naturalidad. Luego solo esperó el majestuoso momento para que el can fuera hacia la zona de prevista. Cuando lo hizo, tal y como vemos en el video viral de YouTube, el can se impulsa para ganar fuerza y acaba haciendo una voltereta.

Con esta gran pirueta, la escena generó un gran impacto en las personas que vieron el video viral, quienes calificaron el momento como gracioso, pues consideraron que el animal no planeaba hacer la pirueta, pero todo se produjo por perder el equilibrio.

Afortunadamente el perro no sufrió ningún golpe de que pusiera en peligro su vida y luego continuó caminando con toda normalidad. El video viral te asombra mucho y sinceramente ¿cómo es que un animal pueda saltar tanto?