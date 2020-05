VIDEO VIRAL: Perro persigue a la persona que lo abandonó ¡desgarrador momento!

VIDEO VIRAL: Perro persigue a la persona que lo abandono ¡desgarrador momento!

Un video viral muy conmovedor que se compartió en la red social de Facebook nos muestra el instante en que un hermoso perro persigue a su dueña que lo dejó abandonado en una calle de Medellín en Colombia. La escena difundida en la red social se viralizó rápidamente causando repudio en miles de personas de la red social.

El perro no podía creer lo que le estaba sucediendo, es más ni si quiera tenía una idea de que esta mujer lo estaba abandonando, las escenas son verdaderamente desgarradoras de como el pobre animal persigue a la insensible sin corazón. Después de dejarlo en la calle el animal se da cuenta que se sube a un taxi y empieza a correr detrás, su triste historia se hizo viral en Facebook.

Tan solo el pobre animal corrió unas 20 cuadras buscando un intento por no alejarse de su dueña; pero nunca lo pudo lograr. El auto solo se detuvo por la luz roja de un semáforo. Fue en este momento cuando varias personas se dieron cuenta que el perro había sido abandonado, llamaron a la policía para que hicieran algo al respecto sobre lo ocurrido, asi lo podemos apreciar en la grabación del video viral de Facebook.

El animal, al percatarse que el vehículo no se movía, fue directamente hacia la puerta del conductor y se lanzó por la ventana, con el objetivo de llegar hacia su dueña, pero ella negó que era suyo, este crudo momento nos hizo un nudo en la garganta ya que no puede ser posible este tipo de actos, son tan hermosos y adorables que no merecen esto.

Ante la situación que vimos en el video viral, un ciudadano vio la situación y fue con los policías para decirles que el se podía hacer cargo del peludito y que sin problemas lo adoptabó, ya que el pobre animal había sufrido bastante por esta situación. Miles de internautas de Facebook no pudieron evitar conmoverse hasta las lágrimas.