VIDEO VIRAL: Perro llora desconsoladamente al ver que su casa se quemó

La desgarradora historia que leeran el día de hoy es sumamente triste y la protagoniza un hermoso perro el cual llora tras ver su casa hecha trizas y en escombros después de haberse quemado por las enormes llamas que hubo momentos antes.

Si cres o piensas que los perros no se dan cuenta de las cosas o no tienen sentimientos como nosotros los humanos, seguro que con este video viral cambiarás de opinión al observar el filme de esta nota que se viralizó en la plataforma de Facebook. Y es que en el clip grabado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, podemos darnos cuenta cómo un perro llora desconsoladamente al ver que su casa quedó destruida por un incendio.

Esta información la dio la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del estado de Jalisco, el terrible incendio incendió 25 locales comerciales y un vehículo. Estos establecimientos eran de carpinteros e indígenas que se ganaban la vida vendiendo muebles y artesanías, desafortunadamente aquí perdieron todo su negocio y fue horrible para ellos.

Los mismos comerciantes dijeron que el perro solía dormir en dichos establecimientops. Era la casa donde podía permanecer durante el día, y a raíz del incendio, se quedó sin un techo a donde poder llegar a descansar. Es por esa razón que en el video viral que se compartió en la plataforma de Facebook se observa al animal que esta sosteniendo un carton quemado, mientras que al mismo tiempo llora desconsoladamente frente a la cámara que lo está grabando.

El perro se dio cuenta de todo lo sucedido y no pudo ocultar su total tristeza. Observar a los bomberos apagando el fuego en su casa sin duda fue un dolor muy grande para él y ello conmovió bastante a los usuarios de la red social y por supuesto a los comerciantes quienes siempre le daban de comer y lo cuidaban cuando lo veían cmainar entre los pasillos de los locales.

Hoy tuve la oportunidad de grabar esta escena, siempre es triste cubrir estos eventos, más cuando las personas pierden su patrimonio, eso siempre duele, pero hoy, este perrito tambien lloró al ver su casa consumida por un incendio. Me dió tristeza, no lo voy a negar. pic.twitter.com/o3tKuwUKQn — Enrique Bustos (@kikebubs) May 14, 2020

Afortunadamente el incendio no dejó a ninguna persona herida, pero eso sí, bastantes pérdidas materiales. Aunque de momento no se sabe si el perro habrá encontrado un nuevo hogar para poder vivir, pero muchas personas lo describen como un can muy inteligente, e spor eso que confían que sí va a encontrar casa rápidamente.