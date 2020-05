VIDEO VIRAL: Perro llora de la emoción tras conocer a su nuevo compañero

Perro llora de la emoción tras conocer a su nuevo compañero

A través de Facebook, se ha hecho tendencia un tierno video viral que ha cautivado a miles de internautas en las redes sociales. Las imágenes muestran la tierna reacción que tuvo un enorme perro al ver por primera vez al nuevo cachorro que adoptó su familia. Sin duda una escena conmovedora.

El can no soportó la emoción y terminó llorando al darle la ‘bienvenida’ al nuevo integrante de la familia y miles quedaron conmovidos al verlo. El video viral no tardó en volverse popular en diferentes plataformas digitales. El tierno perro y su nuevo amigo se ganaron el corazón de miles.

Diariamente se puede ver en Facebook, y otras plataformas de Internet, miles de videos que tienen como protagonistas a animales en todo tipo de situaciones. Algunos de estos momentos se caracterizan por ser divertidos y otros completamente conmovedores, tal y como en este caso.

Una familia decidió adoptar un perro bebé, sin imaginar cómo reaccionaría su mascota al verlo por primera vez. Por ello decidieron grabar el encuentro entre su perro y este nuevo animal al momento de conocerse, para luego subirlo a las redes, sin imaginar que su mascota se volvería viral.

El perro más feliz de Facebook

En los primeros segundos del video viral del perro se puede ver cómo el gigantesco can, llamado ‘Courage’ se acerca al cachorro, el cual se encuentra dentro de una jaula y lo olfatea mientras llora de la emoción. Apenas, el dueño saca al pequeño can de su encierro, la otra mascota empieza a perseguirlo.

Inmediatamente, ‘Courage’ trata de jugar con el nuevo miembro de la familia, pero este aún se mantiene un poco temeroso, por lo que su dueño lo calma y le ordena que se siente. Este tierno video viral de mascotas tuvo miles de reproducciones en cuestión de horas, generando todo tipo de reacciones.