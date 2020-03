VIDEO VIRAL: Perro interrumpe a mujer que intentó hacer #SafaeraChallenge.

El artista y cantante Bad Bunny, se hizo tendencia en redes sociales por lanzar un nuevo reto viral para su gran séquito de fanáticos, especialmente fue diseñado para que lo realizaran las mujeres, quienes inmediatamente, participaron en el challenge y compartieron sus movimientos más candentes en sus redes sociales predilectas.

En sí el nuevo reto viral no es nada complicado, pues se trata de bailar tipo “perreo intenso” bajo el hashtag #SafaeraChallenge, surgido a raíz de la canción de Safaera, del último disco de quien es considerado como el máximo representante del trap latino; Bad Bunny, “YHLQMDLG” (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana), álbum que lanzó el sábado pasado.

Solo dos canciones han sido lanzadas como sencillos del total de temas que componen su nuevo disco, las cuales son “Vete” e “Ignorantes” en la que colaboró Sech, otra de las nuevas promesas del movimiento urbano mundial.

Mujer intenta hacer #SafaeraChallenge y su perro la interrumpe

Bad Bunny no deja de cosechar éxitos y como muestra existen las personas alrededor del mundo están perreando y bellaqueando al ritmo del nuevo disco del cantante y ahora más con la canción Safaera.

Fue entonces, cuando una joven mujer quiso ser parte de la nueva tendencia mundial para no quedarse atrás con este reto viral, por lo que intentó aplicarse con tus mejores pasos de perreo intenso, le puso play a su reproductor y se dejó poseer por el bellakeo al ritmo de la canción Safaera.

Sin embargo, la mujer no esperaba que gracias a la repentina aparición de su mascota su intento de #SafaeraChallenge se volviera viral. En el corto video se puede apreciar que la usuaria @ange.gvrcia estaba realizando el reto de manera impecable pero fue interrumpida por su perrita Aurora.

VIDEO AQUÍ:

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Instagramer ASESINA "sin querer" a su esposo en fiesta de cumpleaños

En su cuenta de Instagram, la usuaria del video en cuestión @ange.gvarcia escribió en el pie de nota del video: “Jamás pensé que me iría viral con este video. Aquí les dejo mi intento de #safaerachallenge y Aurora no me lo permitió”.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana