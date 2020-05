VIDEO VIRAL: Perro golfista salta de la emoción al hacer su primer hoyo en uno

Perro golfista salta de la emoción al hacer su primer hoyo en uno

Un adorable cachorro se ha robado las miradas de los usuarios en Twitter y otras redes sociales, pues un video viral muestra el divertido momento en que su dueño le enseñó a jugar golf y el can sorprende con un hoyo en uno. Como era de esperarse las imágenes cobraron popularidad.

El perro quedó tan emocionado por su hazaña que comenzó a dar brincos de alegría, despertando la risa de todos. La publicación señala que el hombre es fanático de este deporte, por lo que instaló en el patio de su casa un pequeño campo de golf para poder disfrutar de su actividad favorita en cuarentena.

Según contó en su cuenta de Twitter, se animó a jugar con su perro y enseñarle algunas técnicas. El cachorro solo quería jugar con la pelota, pero, cuando su dueño lo ayudó a que logre meter la pelota en el hoyo, brincó de emoción, cautivando a miles de internautas en las redes sociales.

El hombre colocó la bola muy cerca del agujero para que el perro viral logre meterla. Y fue así como ocurrió. Después de ver que había logrado introducir la pequeña pelota en el hoyo, no dudó en mostrar su emoción por haber logrado su objetivo y comenzó a dar saltos por todos lados.

Su amo no tardó en publicar la curiosa escena en sus redes sociales, principalmente en Twitter y, rápidamente los internautas compartieron las imágenes hasta hacerlas viral. Los internautas no tardaron en llenar la publicación con cientos de comentarios hacia el pequeño can.

Perro brinca de la emoción luego de una tierna jugada en el golf pic.twitter.com/HzNak0AOs3 — nain gamboa (@nain_gamboa) May 27, 2020

El pequeño cachorro se ha robado el corazón de miles, pues su encanto logró cautivarlos y dejarlos con una sonrisa. El video viral del perro ya cuenta con más de 5.000 reproducciones y otros cientos de comentarios, convirtiéndolo en el clip más popular de las últimas horas en Facebook y Twitter.