VIDEO VIRAL: Perro escucha que se lo comerán en cuarentena y esta es su reacción

En Tik Tok empezó a circular un video viral que ha logrado hacer reír a los usuarios, pues muestra la graciosa reacción que tuvo un perro al escuchar a sus dueños decir que lo comerían esta cuarentena.

A decir verdad todo se trató de una broma hecha al perro, donde su dueña indicó que debido a la falta de comida y dinero esta cuarentena no tenían otra opción más que comerse a su mascota, como era de esperarse el can no reaccionó nada bien a este confesión y su reacción quedó plasmada en un video viral compartido en Tik Tok.

En la grabación se puede observar a una mujer recostada en su cama, cerca de ella se encontraba su perro, quien se encuentra muy entretenido, de repente la mujer empieza a hablar, indicando que debido a la cuarentena la situación económica que atraviesan no es muy buena, pues asegura que se quedaron sin dinero y sin comida, lo que resulta alarmante.

“Yo no sé qué vamos hacer en esta cuarentena, ya no tenemos comida, ya no tenemos”.

Hasta aquí todo parecía normal, el perro sigue acostado como si nada, pero segundos después su reacción fue bastante épica, pues su dueña continuó hablando:

“Yo creo que… tenemos que comernos al perro”

La graciosa reacción del perro en Tik Tok

Es precisamente en ese momento que el perro, que parecía muy distraído, voltea rápidamente a ver a su dueña, lanzándole una mirada bastante seria, incluso la posición de sus orejas cambia, como si el perro suplicara para que no lo comieran.

Como era de esperarse esta graciosa reacción del perro al escuchar que lo comerían durante la cuarentena, hizo reír a los internautas, pues si bien se trató de una broma el se mostró bastante alarmado, tal como se puede observar en el gracioso video viral compartido en Tik Tok.