VIDEO VIRAL: Perro es captado por su esposa viendo 'perritas' en Tik Tok

Tik Tok es una de las apps más populares del momento, donde los influencers en ella consiguen millones de seguidores por sus ocurrencias, aunque también destacan las chicas que presumen su belleza y sensualidad en sus videos.

Este tipo de videos han causado problemas en casa en más de una ocasión, pues todos conocemos el caso de una esposa que estalla en rabia cuando cacha a su esposo viendo a otras mujeres en redes sociales, como sucedió con este perro que fue atrapado viendo perritas.

En este nuevo y gracioso video viral, vemos la clásica escena de un esposo a punto de ‘morir’ tras ser atrapado por su esposa con las manos en la masa, causándole una risa incontrolable a los internautas.

En este video vemos a un perro chihuahua navegando por internet de lo más a gusto con su teléfono, cuando de repente ve algo que le llama la atención, y se trata nada más y nada menos que de unas ‘perritas’ que comparten posts.

Imitando la clásica escena del marido rabo verde y con la canción de ‘Heisenberg’ que se volvió un meme, este perrito no sabía lo que le esperaba por su no tan inocente travesura, pues se puso a ver cosas que no debía.

Pensando que se encontraba sola, este ingenuo perro se puso a ver a otras perras en Tik Tok, pero no se percató de que su ‘esposa’ llevaba varios minutos vigilándolo desde atrás del sofá donde estaba acostado.

Ese compa ya está muerto… en Tik Tok

Ese compa canino ya está muerto pic.twitter.com/AFKJKfzOkh — Ergo.Proxy95 (@ErgoProxy95) June 10, 2020

El video compartido por @rascocon58 le causó las risas a cientos de internautas, especialmente a los que se identificaron con la escena y la han vivido en carne propia, pues saben que ser atrapado en esta situación es mortal, por lo que 'ese compa ya está muerto'.

Aún no sabemos qué sucedió con este perro caliente, pero probablemente las cosas no acabaron bien para él y terminó durmiendo en el suelo esa noche, pues todos sabemos lo qué pasa cuando eres atrapado con las manos en la masa.

