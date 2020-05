VIDEO VIRAL: Perro disfrazado de "Superman" defiende el patio de su casa

Los canes, muchas veces, se convierten en los guardianes de las viviendas de sus dueños. Precisamente, un perro que vive en el estado Kentucky, Estados Unidos, ha llamado mucho la atención al estar disfrazado de "Superman" y defender el patio de su casa de los "ataques" de una peligrosa ardilla. El video viral de aquel momento se hizo tendencia en la plataforma de videos de YouTube.

El video viral del perro vestido de superman

En la tan mencionada grabación se puede observar que el perro, al darse cuenta de la presencia de una ardilla en las ramas de los árboles que están en la casa donde él vive, comenzó a moverse de un lado a otro, con el fin de ahuyentarla.

El can enía tantas ganas de no verla en el patio que, según el video viral que fue compartido en la plataforma de YouTube, no dudaba en saltar para subirse a la cerca de la vivienda y mostrar su cara de pocos amigos. Pero lo más resaltante de todo era su atuendo, como un verdadero súper héroe ya que portaba el disfraz de "superman", o mas bien en esta ocasión era "supercan".

Y es que el perro protagonista de esta historia estaba usando un disfraz de ‘del hombre de acero, lo que para muchos usuarios de la plataforma les pareció algo muy gracioso, ya que actuaba como que ‘protegía’ su casa de los ‘ataques’ de una enorme y salvaje ardilla la cual solo trataba de pasear por esos arboles como cualquier otro día, pero el can no lo veía así.

El video viral protagonizado por este can ganó mucha popularidad desde el primer momento en que empezó a circular en la plataforma de videos de YouTube, al grado de que ahora este material se hizo viral en muchisimas más redes sociales donde es todo un ¡boom!