VIDEO VIRAL: Perro defiende a su amo bebé y se gana el corazón de todos

Perro defiende a su amo bebé y se gana el corazón de todos

A través de YouTube se encuentra circulando un conmovedor video viral que ha cautivado a miles de internautas en la plataforma. Los protagonistas son un pequeño perro y su amo bebé, quienes nos regalaron una de las mejores escenas de esta cuarentena, o al menos así lo manifiestan los usuarios.

En el video viral se puede observar a un perrito que no deja a sus propios dueños acercarse al más pequeño de la casa, al que defiende a capa y espada, entre gruñidos y ladridos, en una enternecedora escena. Como era de esperarse las imágenes rápidamente se volvieron tendencia en las redes sociales.

“Nuestro joven e inocente hijo es salvajemente atacado por esta bestia sedienta de sangre” escribía en padre, en tono irónico, en el texto que acompaña al vídeo. Las autoridades están indefensas contra esta amenaza. Para cuando llegó la policía la miniatura terrorífica ya se dirigía a su próxima víctima”.

Tan peculiar es la personalidad de los yorkshire con los niños que, si buscamos otros vídeos virales de la misma raza en el canal de YouTube, encontramos actitudes más extrañas de lo que estamos acostumbrados. Es por eso que este video viral ha llamado la atención de miles de internautas.

El perro protegió a su amo bebé

En cualquier caso, los expertos aconsejan no dejar sin supervisión a un perro y a un bebé cuando aún no se conocen. Aunque el animal no albergue malas intenciones, su instinto le puede jugar una mala pasada. Sin embargo, este pequeño cachorro ha cuidado de su pequeño amo desde que nació.

El video viral del perro y el bebe fue publicado originalmente por Alejandro Pinto L en su canal de YouTube, actualmente cuenta con 64.000 reproducciones. Por su parte los internautas han inundado el video viral con cientos de comentarios en los que se muestran conmovidos por la actitud protectora del perro.