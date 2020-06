VIDEO VIRAL: Perro conoció a una vaca y la escena enterneció todo Internet

En la mayoría de veces los perros, a menudo, son objeto de improbables amistades con otros animales. El día de hoy les traemos el video viral de un adorable perro de raza dachshund con una vaca, este singular dúo protagonizó un sensacional escena que se hizo viral en las redes sociales de Internet.

Aunque no lo crean, los bovinos poseen un inteligencia emocional que la gente no se imagina, ya que ellos pueden formar vínculos con otros animales y la vaca del filme de la red social de Facebook parecía my feliz de hacer una amistad con un perro salchicha en una granja de Estados Unidos.

Con su corta edad, teniendo apenas 6 meses, el perro no se mostró para nada intimidado por el enorme tamaño del bovino de granja sino que simplemente disfruto el momento de conocer esta otra especie de animal, solo jugaba y estaba bastante curioso para convertirse en su próximo amigo.

En el filme fue compartido originalmente en redes sociales como Facebook, se viralizó al ser replicado por la página César’s Way, el cual fue el trampolín para que este video viral saltara a la fama en unas cuantas horas, ya que la pagina cuenta con bastantes seguidores.

Jugaron mucho y fue tanta su cercanía que incluso se alcanzaron a dar un pequeño beso, una vez que establecieron su fabulosa amistad, los protagonistas del video viral, la vaca y el perro decidieron comenzar a jugar como si fuesen unos pequeños niños que tenían toda la pila para correr de un lado a otro.

El adorable perro sorprendió a todos en las redes sociales cuando se echó correr alrededor de la vaca. Sin duda, siempre es un gusto ver a animales de distintas especies entablando una gran amistad, ya que no todos los días vemos estas escenas tan adorables.