VIDEO VIRAL: Perro conmueve con la conducta que adopta con su dueña en casa

VIDEO VIRAL: Perro conmueve con la conducta de adopta con su dueña en casa

Hoy en día varios países del mundo aplicaron la cuarentena para impedir la propagación del coronavirus, lo que ha ocasionado que varias personas apliquen el famoso home office. Es por eso que una joven de Pensilvania, Estados Unidos, cumplió con sus responsabilidades en su hogar sin imaginar que su propio perro tendría una conmovedora conducta al verla ahí, ya que ella núnca está en casa, este agradable momento fue captado en un video viral y publicado en la plataforma de YouTube, donde se viralizó.

Resulta que esta mujer que aparece en las imágenes las cuales verás a continuación, tenía que cumplir con sus quehaceres laborales desde casa, por esta simple razón tuvo que encender su laptop. Es ahí donde su mascota se dio cuenta de ello y no dudó en ir hacia donde estaba para protagonizarle la mejor escena de todos (ni en película podría ver algo así).

Tal y como observamos en el video viral de YouTube, el perro colocó su cabeza en una de las piernas de la mujer, ya que lo que buscaba este animal era llamar su atención, y en ese momento la expresión del can era de tristeza que casi casi los ojos se volvían tan grandes que no cabían en su cara, lo que generaba que su carita se viera de la patada, pues se daba cuenta que ella estaba ocupada y no podía jugar con él.

Esta mujer le explicó a su perro que tenía que trabajar fue ahí cuando la mascota entendió y tuvo que alejarse con la misma expresión de tristeza por lo que le acababan de decir, la joven al ver a su mascota así le pidió unas enormes disculpas, pues tenía que acabar con sus obligaciones laborales y no podía dejar de hacerlo, al menos por un tiempo.

Apenas con 33 segundos de video viral es suficiente para darnos cuenta que los animales no entienden este tipo de situaciones, ¡vaya! ellos no saben, lo único que quieren es jugar y que eles demos amor, que sinceramente se lo merecen por siempre ya que ellos siempre están con nosotros en las buenas en las malas y en las peores.