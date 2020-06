VIDEO VIRAL: Perro de Tik Tok se niega a dejar a su dueña tomar clases virtuales

VIDEO VIRAL: Perro se rehúsa a dejar a su dueña tomar clases virtuales

Este perro se mostró bastante desobediente, pues a pesar de que su dueña intentó sacarlo de su habitación para que ella pudiera prestar atención a sus clases virtuales la mascota se rehusó a salir y batalló con la joven, tal como se puede observar en el video viral de Tik Tok.

Al parecer la joven se encontraba tomando clases en línea, pero cerca de ella se encontraba su perro, quien estaba bastante inquieto y hacía mucho ruido, lo que impedía que ella prestara la atención a sus estudios.

Debido a esto la joven decidió hacer algo al respecto y por ello optó por sacar al perro de su habitación, sin embargo a la mascota no le agradó para nada la idea, pues enseguida puso resistencia.

Tik Tok reveló batalla entre perro y dueña

En el video viral compartido en Tik Tok se puede observar cómo la joven intenta sacar al perro de su habitación, pero el can se niega a salir, por lo que ella se ve en la necesidad de empujarlo y sacarlo a la fuerza, para luego cerrar la puerta y así el perro no pudieran ingresar de nuevo, sin embargo el plan de la joven no tuvo éxito.

Cuando pareció que ella al fin había podido deshacerse del can y se disponía a cerrar la puerta el perro actuó rápidamente y logró de nueva cuenta entrar a la habitación. Ella lo intentó de nuevo, una y otra vez, sin tener éxito en ninguno de sus intentos, pues en todos los casos el perro fue más veloz y antes de que la joven lograra cerrar la puerta el perro se “colaba”.

Básicamente en todo lo que dura el video viral se puede ver una batalla entre el perro y su dueña, quien lo cargó en múltiples ocasiones solo pasa sacarlo de la habitación.

El perro ganó la batalla

Al final todo parece indicar que el ganador de la batalla fue nada más y nada menos que el perro, quien ya no se quedó solo en la puerta, sino que logró atravesar la habitación.

El perro batalló con la joven

Este gracioso video viral hizo reír a los internautas y muchos usuarios comentaron la grabación de Tik Tok, pues se sintieron identificados con las escenas, asegurando que sus mascotas a veces no los dejan en paz ni por un segundo.

