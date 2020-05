VIDEO VIRAL: Perritos se hacen amigos para salir juntos a pasear en cuarentena

Debido a que su amo no puede sacarlo a pasearlo en esta cuarentena este perrito hizo un nuevo amigo para no salir solo a la calle, tal como se muestra en el video viral compartido en Tik Tok.

Para evitar la propagación del coronavirus muchas personas se encuentran en cuarentena, sin salir de su casa a menos que sea necesario, lo que en muchos hogares limitó las salidas también de sus mascotas.

Por ello este perrito se las ingenió y para no salir solo a pasear se buscó un nuevo amigo, quien todas las mañanas lo va a buscar a su casa para que juntos se vayan a jugar, hecho que quedó registrado en un video viral compartido en Tik Tok.

VIDEO VIRAL: Perritos se hacen amigos para salir juntos a pasear en cuarentena

Los perritos se hicieron amigos en cuarentena

En la grabación se puede observar a un pequeño perro de color blanco, quien espera afuera de la casa a que su amigo salga, así mismo se puede observar como el otro perro, que se encuentra con sus dueños, al percatarse que su amigo ha llegado de inmediato sale corriendo para encontrarse con él y así juntos puedan salir a jugar y pasear en esta cuarentena.

Fue así como este tierno perro se las ingenió para que sus paseos no se vieran interrumpidos pese a la cuarentena, pues si bien ahora sus dueños no pueden salir a las calles a jugar con él al menos ya no se queda solo, sino en compañía de su nuevo y fiel amigo.

VIDEO VIRAL: Perritos se hacen amigos para salir juntos a pasear en cuarentena

Junto con el video viral compartido en Tik Tok los dueños del perro indicaron que el otro perrito todas las mañanas va a buscar a su amigo.

“Todas las mañanas el amigo lo viene a buscar para jugar”

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Mandan perro a comprar leche y regresa con croquetas y premios

Cómo era de esperarse este tierno video causó ternura a los usuarios de Tik Tok, quienes no dudaron en comentar al respecto, aplaudiendo la grandiosa amistad que existe entre estos dos animales.