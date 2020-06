VIDEO VIRAL: Perrito se sube a espalda de otro para entrar a piscina sin mojarse

Este perrito logró desatar la risa de internautas, pues al no saber nadar optó por subirse a la espalda de otro can para así poder entrar a la piscina, tal como se observa en el video viral de Tik Tok.

En la grabación compartida en redes sociales se puede observar a una mujer dentro de una piscina, así mismo se ve a dos perros, un pequeño perro chihuahua y otro can de mayor tamaño, quienes al parecer se llevaban muy bien.

La mujer parecía muy feliz mientras convivía con sus perros, quienes se encontraban en la orilla de la piscina a salvo del agua, pero de un momento a otro una de las mascotas decidió que era momento de refrescarse, así que optó por darse un chapuzón, por lo que sin dudarlo da unos pasos y entra al agua.

El perro chihuahua por su parte empieza a ladrar, pues al parecer no quería quedarse solo mientras su dueña y el otro can se divertían dentro de la piscina, sólo que había un pequeño problema que impedía que este can entrara por su cuenta al agua, no sabía nadar.

El perrito de Tik Tok hizo reír a internautas

El perro chihuahua decidió que eso no sería algún impedimento para él quien también planeaba divertirse dentro de la piscina, así que cuando el perro de mayor tamaño entra al agua el chihuahua da un gracioso salto cayendo justamente sobre la espalda del otro perro, evitando tocar el agua y ahogarse.

Lo curioso de la situación es que al perro de mayor tamaño no pareció incomodarle que el chihuahua estuviera en su espalda, pues como si nada continuó nadando, por lo que todo parece indicar que son grandes amigos que se apoyan mutuamente.

El perrito más astuto pic.twitter.com/0MRQkq2ypF — V E R D A D (@ErgoProxy95) June 19, 2020

Este video viral compartido en Tik Tok logró hacer reír a los internautas, quienes quedaron bastante sorprendidos con la astucia del perro chihuahua y con el gracioso salto que logró dar para llegar hasta la espalda del otro can.

