VIDEO VIRAL: Perrito "se olvida de la cartulina" en divertido TikTok.

No es de extrañarse que los videos de perritos sean una sensación en TikTok, pues una enorme cantidad de internautas han publicado contenido de perritos en la plataforma desde el aislamiento por la cuarentena.

TikTok está repleto de videos de perritos haciendo cosas graciosas o haciendo nada en absoluto y tarde o temprano tenía que llegar uno en el que estuviera involucrado un adorable y descuidado perrito imitando una tradicional escena de los estudiantes.

En el TikTok se muestra una clásica situación que viven los estudiantes despistados en México, que es olvidar la cartulina que debían presentar, o recordar en la noche que no la compraron para la clase del siguiente día. Pero ahora interpretado por un perrito.

Perrito en TikTok se olvida de la cartulina

Compartido por el usuario de TikTok @alisonreina el clip hizo registro de un supuesto perrito estudiante que, como muchos otros alumnos, olvidó la cartulina y se dió cuenta demasiado tarde.

Se muestra en imágenes al perrito dormido en la habitación de su dueña, cuando inesperadamente algo viene a su memoria y dice: "No manches... ¡La cartulina!" para rápidamente levantarse de su lugar.

Sin embargo, en breve recuerda y se dice a sí mismo: "Ay no qué tonto, yo soy un perro", razón por la cual se acuesta nuevamente mientras termina de señalar: "Me voy a chupar mi patita y ya me voy a dormir", para terminar durmiendo nuevamente sobre la cama de su dueña.

Es por esta grandiosa y enternecedora actuación, que el perrito del TikTok rápidamente comenzó a circular en la plataforma y posteriormente en redes sociales, pues más de un internauta se sintió identificado con la escena de la cartulina.

El TikTok tuvo una amplia difusión en internet luego de que retratara con gran presición una de las prácticas más comunes de los estudiantes en México: olvidar la cartulina.

