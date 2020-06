VIDEO VIRAL: Perrito pelea con mascota de su vecino y termina sin un pata

VIDEO VIRAL: Perrito pelea con mascota de su vecino y termina sin un pie

Este perrito se creyó muy bravo y poderoso, por lo que fue a pelear con el perro de su vecino, algo que resultó bastante mal, pues el primer can terminó sin una pierna y sin su cola, tal como se puede observar en el video viral compartido en Tik Tok.

Fue la dueña del perrito quien compartió su historia en Tik Tok burlándose de su mascota, quien ya se encuentra mucho mejor después de haber recibido atención médica y haberse recuperado.

Al parecer este pequeño perro no se lleva nada bien con la mascota de su vecino y para dejarlo en claro decidió pelearse con él, aunque el resultado no fue nada favorable, pues el perrito terminó con parte de la pierna cercenada y sin la cola, al menos así lo indicó su dueña en un video viral de Tik Tok.

Mostró en Tik Tok a su perro

En la grabación la joven explicó que es lo que le había ocurrido a su perro porque este no tenía una pata y parte de la cola. En el video viral de Tik tok se le escucha decir:

“Este wey se cree un guerrero, tanto que se fue a pelear con el perro del vecino y se quedó sin un pie”

Pero su pata no fue lo único que perdió este can en la batalla, pues de acuerdo con su dueña el perro también perdió la cola y “los huevo” de tal forma que todo parece indicar que este pequeño can terminó muy mal después de la pelea.

A este perro poco le importó su pequeño tamaño, y creyó que con toda su actitud podría derrotar al perro de su vecino, así que se enfrascó en una pelea con él.

Lamentablemente para este perrito las cosas no resultaron nada bien y él terminó perdiendo partes de su cuerpo, aunque afortunadamente ya se encuentra mucho mejor, al menos así se le ve en el video viral compartido en Tik Tok.

