VIDEO VIRAL: Perrito malagradecido rechaza hamburguesa ¡y la orina!

La situación de perros callejeros ha sido un tema que ha preocupado a muchos, pues mientras unos los maltratan, otros buscan como ayudarlos con comida y refugio, por lo que algunos son beneficiados por buenas personas.

Recientemente vimos los trucos de una perrita en McDonalds para conseguir hamburguesas gratis, pero aparentemente no a todos los perros les gustan, pues aparentemente la comida chatarra no está en su menú.

Ahora aparece un perrito callejero que resultó increíblemente mañoso pues un buen samaritano le ofreció una hamburguesa pero este la rechazó de una manera realmente grosera.

Perrito mañoso rechaza una hamburguesa orinándola

En este nuevo video viral vemos a un hombre que se encuentra con un perrito callejero que se ve muy hambriento por lo que decide compartirle de su comida para ayudarlo en un día tan difícil.

Decidido a ayudarle, decide invitarle de su hamburguesa, por lo que el perrito se acerca temeroso a la comida y empieza a olerla para asegurarse que no esté envenenada y poder alimentarse sin problemas.

Aparentemente este era un perrito fitness, pues no solo rechazó la hamburguesa, sino que realizó un acto que sin duda causó la risa de miles de usuarios, pues demostró su disgusto por las hamburguesas orinándose sobre esta.

El perro enemigo de las hamburguesas se hizo viral

En el video se puede ver como el perro orina la hamburguesa sin ningún tipo de remordimiento, causando la decepción en el hombre que sacrificó su propio alimento para ayudar al perro y terminó totalmente humillado.

Hasta el momento no sabemos por qué el perro hizo lo que hizo, pero probablemente era una hamburguesa de una marca que no le gustaba al perro, o podría ser que solo se encontraba en dieta y no quería romperla.