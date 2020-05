VIDEO VIRAL: Perrito harto de la cuarentena planea su fuga

Tal parece que los humanos no somos los únicos que nos encontramos cansados y hartos de la cuarentena pues este tierno perrito planeó su fuga y salió de su casa para ir a dar un paseo, tal como se observa en el video viral compartido en Tik Tok.

Como sabemos debido a la pandemia de coronavirus que se vive en gran parte del mundo, en diversas entidades han decretado cuarentena, esto como medida para evitar la propagación de la enfermedad.

En algunos países como México la cuarentena se ha alargado hasta casi dos meses y parece continuar, es por ello que muchas personas (y animales), ya se encuentran desesperados por continuar con sus vidas “normales” y desean salir.

El Perrito se cansó de la cuarentena

Tal es el caso de este pequeño perro, quien cansado de la cuarentena escapó de su casa para poder dar un paseo en la calle, al menos así lo dejó ver un video viral compartido en Tik Tok que logró hacer reír a miles de internautas.

En el video viral de Tik Tok se puede observar un pequeño perro que se encuentran en el porche de una casa. Para que el perro no escape el predio tiene una reja, sin embargo esta no parece ser impedimento para que este can salga a dar un paseo, al menos así lo dejó ver él.

El perrito se encontraba mirando a la calle, sin embargo de un momento a otro empieza a “escalar” por la reja hasta que finalmente logra salir pasando por los barrotes. Otro elementos que resultó bastante gracioso fue el audio que pusieron de fondo, pues se escucha a una niña gritar, como si esta le estuviera dando voz al can.

“Saquenme de aquí, ya no aguanto a mi mamá”

Tras lograr su cometido y por fin salir de la casa el pequeño perro voltea a ver a su dueña, a quien parece ignorar por completo para poder continuar con su paseo, hecho que hizo reír a los internautas que vieron el video viral compartido en Tik Tok.