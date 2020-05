VIDEO VIRAL: Perrito en TikTok responde "NO" a la orden de irse a dormir.

Los perritos son animales que nunca dejan de sorprendernos, por eso no es sorpresa que TikTok y demás redes sociales estén repletas de videos, fotografías o memes de estos adorables animales.

Por eso, tarde o temprano los perros también terminarían conquistando TikTok, y para prueba de ello existen los miles de videos respecto a los perritos que hay en esta popular red social.

Ahora, se ha vuelto video viral un TikTok donde la dueña de un perrito registró el insólito y divertido momento en que le dijo a su perro que se metiera a casa para dormir a lo que este perro respondió con un: "No”, rotundamente.

Perro responde que "no" a la orden de irse a dormir en divertido TikTok

No solamente a los perritos, a una gran cantidad de animales no les gusta cuando llega la hora de ir a dormir porque aman estar activos no importa la hora, y ese fue el caso del perrito que se hizo viral gracias al oportuno TikTok que grabó su dueña.

En el TikTok compartido por el usuario @konanthehusky, se puede observar que la mujer se encuentra en el patio trasero de su casa, y a juzgar por las imágenes vive en un lugar muy frío pues su perro rezongón se encuentra postrado sobre una densa cama de nieve.

“Es hora de ir a dormir” le indica la mujer al perrito, mientras este responde con un seco: “NO”. Bueno bueno, en realidad responde con un aullido que simula el sonido de la palabra, negando la petición de su dueña.

Luego de insistir en repetidas ocasiones, y tras tener una respuesta negativa por parte del perro, en el TikTok se observa en texto que incluso la actitud del perro llega a molestar a los vecinos por sus fuertes ladridos diciendo “no”. Asimismo, señala que la discusión con el can duró otros 20 minutos hasta que accedió a meterse a dormir.

VIDEO VIRAL:

El video viral hizo reír a más de un usuario en redes sociales pues una gran cantidad de los internautas se sintieron identificados con la mujer pues compartieron en los comentarios que sus perritos también hacen de todo con tal de no meterse a la cama.

