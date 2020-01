VIDEO VIRAL: Perrita adoptó a indefenso koala ¡te llenará de ternura!

Un koala es completamente cariñoso ya sea con su misma especia o con cualquier otro animal, un claro ejemplo es como el video que veremos a continuación en donde este animal no se soltó jamás del canino que llegó a visitarlo, enterneciendo las redes sociales en donde los usuarios comentaron para darle asilo, sin embargo esto será imposible.

En la descripción del video se puede leer lo siguiente: Señorías... Este bebe de Koala ha perdido a su madre biológica pero ha ganado una madre adoptiva”.

Los usuarios quieren un abrazo de koala

Koala nunca se soltó del canino

Como se puede apreciar en el video, el Koala simplemente le gustó lo acolchonadito pelaje del perro que nunca soltó, por más que el can quiso sacudirse y deshacerse de este bebé fue imposible, pues el animal que pertenece a la clase Mammalia, no tiene mamá a lo que decidió elegir a esta bella cachorrita que también no se negó para darle calor de madre.

Este bebé koala se ganó el corazón de todos los cibernautas, por lo tierno que se ve, además de la historia que haya pasado al no tener a su madre cerca de él. Pero lo más divertido del vídeo fue cuando este animal se agarró de la parte inferior del canino y lo montó como si fuera un jinete de caballo.

Este vídeo le ha encantado al mundo ya que después de los incendios en Australia en días recientes ha estado circulando una cifra de los animales que pudieron haber muerto en los feroces incendios que están azotando a Australia: 480 millones de ejemplares entre ellos Koalas.

Señorías...

Este bebe de Koala ha perdido a su madre biológica pero ha ganado una madre adoptiva.pic.twitter.com/A7fVAb32Yu — TIP_ETERNO������ (@TIP_RETURNS) January 25, 2020

El video hasta el momento lleva más de 75mil reproducciones, 500 veces compartidas y más de 2mil reacciones, por lo maravilloso que es este video, que se está haciendo viral en este momento a 5 horas de haberse subido.

